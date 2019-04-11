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Зеленский отказался участвовать в дебатах (видео)

15:47
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Команда Порошенко не знает, какого кота штаб Зеленского прячет в мешке

Глава парламентской фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов сообщил, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет участвовать в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля. Он добавил, что об этом его коллегам сообщили представители штаба комика.

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"К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Александровича, что он не готов, или не хочет участвовать в дебатах. И, к сожалению, мы не понимаем, какого кота они прячут в мешке", - подчеркнул Герасимов.

Он добавил, что внятная позиция от команды Зеленского так и не прозвучала. И теперь непонятно, будет ли шоумен участвовать в официальных обязательных дебатах, говорится на странице БПП в Facebook.

Сам Порошенко, как и обещал, придет 14 апреля на НСК "Олимпийский" в 14:14. Он будет ждать там своего оппонента в любом случае.

Ранее в штабе Зеленского предложили провести дебаты по телемосту в прямом эфире. Об этом сказал его председатель Иван Баканов, передает сайт украинских "Вестей". "Если Петр Порошенко будет в студии на "Общественном", а мы будем на НСК "Олимпийском", пожалуйста, можно совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире ", - отметил он.

Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий отметил, что действующий режим на Украине доживает свои последние дни. По его словам, об этом говорит видео с Зеленским, которого сбил грузовик. Его опубликовали пиарщики Порошенко. Шарий подчеркнул, что это можно расценить только, как угрозу убийства кандидата в президенты, противника действующей власти.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Победу в нем одержал Зеленский. За него проголосовали 30,24% украинцев. За Порошенко отдали голоса 15,95% пришедших на избирательные участки. Второй тур пройдет 21 апреля. Победит кандидат, набравший простое большинство голосов. Ранее в апреле ЦИК Украины потребовал от обоих кандидатов провести дебаты не на стадионе, а в телестудии, как того требует закон.

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