Зеленский отказался участвовать в дебатах (видео)

Команда Порошенко не знает, какого кота штаб Зеленского прячет в мешке

Глава парламентской фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов сообщил, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет участвовать в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля. Он добавил, что об этом его коллегам сообщили представители штаба комика.

"К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Александровича, что он не готов, или не хочет участвовать в дебатах. И, к сожалению, мы не понимаем, какого кота они прячут в мешке", - подчеркнул Герасимов.

Он добавил, что внятная позиция от команды Зеленского так и не прозвучала. И теперь непонятно, будет ли шоумен участвовать в официальных обязательных дебатах, говорится на странице БПП в Facebook.

Сам Порошенко, как и обещал, придет 14 апреля на НСК "Олимпийский" в 14:14. Он будет ждать там своего оппонента в любом случае.

Ранее в штабе Зеленского предложили провести дебаты по телемосту в прямом эфире. Об этом сказал его председатель Иван Баканов, передает сайт украинских "Вестей". "Если Петр Порошенко будет в студии на "Общественном", а мы будем на НСК "Олимпийском", пожалуйста, можно совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире ", - отметил он.

Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий отметил, что действующий режим на Украине доживает свои последние дни. По его словам, об этом говорит видео с Зеленским, которого сбил грузовик. Его опубликовали пиарщики Порошенко. Шарий подчеркнул, что это можно расценить только, как угрозу убийства кандидата в президенты, противника действующей власти.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Победу в нем одержал Зеленский. За него проголосовали 30,24% украинцев. За Порошенко отдали голоса 15,95% пришедших на избирательные участки. Второй тур пройдет 21 апреля. Победит кандидат, набравший простое большинство голосов. Ранее в апреле ЦИК Украины потребовал от обоих кандидатов провести дебаты не на стадионе, а в телестудии, как того требует закон.

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