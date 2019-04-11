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"Как ты мог, Эквадор?": Памелу Андерсон шокировал арест Ассанжа

15:51
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Актриса отреагировала на задержание Ассанжа

Известная американская актриса и фотомодель Памела Андерсон прокомментировала новости об аресте основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Она рассказала, что находится в шоке. "Я не могла расслышать, что он сказал... Он выглядит очень плохо. Как ты мог, Эквадор?" — приводит ее слова "Газета.Ru".

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Андерсон не раз заявляла, что Ассанж – ее близкий друг. Актриса навещала основателя WikiLeaks в посольстве Эквадора.

В четверг стало известно, что Ассанж арестован в лондонском посольстве Эквадора. Британская полиция зашла в здание диппредставительства по приглашению посла и вывела основателя WikiLeaks под руки.

При этом официальный Кито (столица Эквадора) получил заверения от Лондона, что Ассанж не будет экстрадирован ни в одну из стран, где ему может грозить смертная казнь. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рука "демократии" сжимает горло свободе.

ТВЦ.Ru опубликовал видео задержания Ассанжа.

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Памелла Андерсон
Памелла Андерсон
Памелла Андерсон
Памелла Андерсон
Памелла Андерсон
Памелла Андерсон
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