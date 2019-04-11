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Элтон Джон потерял возможность ходить

15:58
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Проблемы со здоровьем не помешали легендарному певцу посетить музей

72-летний британский музыкант Элтон Джон вывихнул лодыжку и осмотрел достопримечательности Флоренции, сидя в инвалидном кресле. 

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11 апреля Элтон Джон опубликовал в своем Instagram фото, где он позирует в инвалидном кресле на фоне произведений искусства в галерее Уффици. "Даже вывихнутая лодыжка не смогла удержать меня от посещения одного из самых красивых музеев в мире", - написал легендарный певец.  

Подписчики Элтона Джона пожелали ему скорейшего выздоровления и заверили его, что он смотрится сногсшибательно даже в кресле-каталке и в спортивном костюме. "По-прежнему сексуален", - написала ему одна из фанаток. 

Отметим, что в последние годы у прославленного музыканта довольно часто возникают проблемы со здоровьем. В прошлом году, например, Элтон Джон прервал свои гастроли в США из-за воспаления уха. 

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