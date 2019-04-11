Основателя фонда Baring Vostok Калви отпустили домой

Он переведен под домашний арест

В Москве Басманный суд освободил из следственного изолятора основателя Baring Vostok Майкла Калви. Его задержали в рамках дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Теперь он переведен под домашний арест на три дня.

Изменить меру пресечения просило следствие. "Суд находит основания для изменения меры пресечения Калви", - отметила судья Юлия Сафина. При этом суд отклонил просьбу защиты Калви о прогулках. Ему не разрешили покидать квартиру без разрешения следователя. А еще ему запрещено пользоваться средствами связи, в том числе интернетом. Исключение составляет вызов экстренных служб.

Обвиняемый освобожден прямо в зале суда. Его сразу вывели из "аквариума". Калви без наручников проводили в конвойное помещение.

Между тем сохраняется изначальный срок ареста. В феврале суд арестовал американца до 13 апреля включительно, сообщает РИА Новости. По словам пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царевой, следствие может обратиться с просьбой о продлении домашнего ареста. Однако пока такого ходатайства не поступало.

Ранее Майклу Калви было предъявлено обвинение по делу о крупном мошенничестве в составе группы. Сам Калви не признает вину. Инвестор был арестован в середине февраля. Также были задержаны ещё пять человек.