Водитель Toyota подался в бега после наезда на полицейского в Москве

Пострадавшему понадобилась помощь врачей

Неизвестный за рулем автомобиля Toyota сбил полицейского и скрылся с места происшествия. ДТП произошло на улице Генерала Белова в районе Орехово-Борисово Северное на юге Москвы.

Водитель иномарки совершил наезд на участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, который находился на службе в форменной одежде. Пострадавший обратился за помощью к медикам.

По данному факту проводится проверка. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника, передает "Газета.Ru".

Ранее сообщалось о другом инциденте, в результате которого пострадал сотрудник полиции. 1 апреля пьяный москвич ударил стража порядка и спустил на него свою овчарку. Собака укусила его в область паха.