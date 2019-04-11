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Турчинов обвинил Россию в подготовке войны в Европе

16:44
  • четверг
  • 11 апреля 2019

В СНБО Украины сделали странное заявление

Россия наращивает на своих восточных рубежах ударные группировки войск, готовясь к полномасштабной войне в Европе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов на Киевском форуме по безопасности.

"Для обеспечения наступления, которое готовится, я подчеркиваю, готовится Российской Федерацией, будут использоваться 6 и 4 армии Военно-космических сил ВС России: они разместили вдоль нашей границы восемь ракетных бригад ", - приводит слова Турчинова РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с ФАН заявил, что фейковые заявления Турчинова дискредитируют его страну. "Чем больше они будут врать, выдумывать какие-то "креативные" вещи, тем чаще Украина будет всплывать в информационной повестке", - отметил сенатор.

Ранее эксперты Шведского института оборонных исследований пришли к выводу, что Россия ведет подготовку к полномасштабной растянутой во времени войне "против возможных противников размеров Китая или НАТО".

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