Помощник скончавшегося депутата Ковалева найден мертвым в Госдуме

Причина смерти неизвестна

В одном из кабинетов в Госдуме нашли тело помощника депутата и экс-директора ФСБ Николая Ковалева. Это произошло спустя неделю после смерти самого парламентария.

"Действительно, сегодня на своем месте в Госдуме умер помощник Николая Дмитриевича Ковалева - Сергей Шамарин", – рассказал источник в нижней палате парламента.

Как передает ТАСС, Шамарин и Ковалев долго работали вместе и были давними товарищами. О причинах смерти помощника депутата ничего неизвестно.

О смерти Николая Ковалева стало известно 5 апреля. Он скончался на 70-м году жизни. Парламентарий умер после продолжительной болезни. Он был избран в Госдуму от Орловской области. С 1996 по 1998 годы возглавлял ФСБ.