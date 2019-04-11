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Миллионер и меценат Владислав Тетюхин умер после тяжелой болезни

17:06
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Он вложил значительную часть своего состояния в лечебно-реабилитационный центр на Урале

11 апреля уральский миллионер и меценат Владислав Тетюхин скончался на 87-м году жизни после тяжелой болезни.

Представитель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, основанного Тетюхиным, подтвердил URA.RU информацию о кончине мецената. "Полная трудов и свершений жизнь Владислава Валентиновича в медицине является великим примером истинного патриотизма и служения Отечеству", - заявили в центре. 

В 1992 году Владислав Тетюхин стал генеральным директором и акционером Верхнесалдинского металлообрабатывающего завода. Позднее он преобразовал завод в корпорацию ВСМПО-АВИСМА, которая поставляет титан в 50 стран мира. В 2006 году бизнесмен продал большую часть своих акций "Рособоронэкспорту". 

В 2012 году Тетюхин вошел в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в 650 миллионов долларов. 

Владислав Тетюхин был действительным членом Академии инженерных наук России, лауреатом Ленинской премии и премии Совета Министров СССР. 

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