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Великобритания жестоко обманула Эквадор при аресте Ассанжа

17:38
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Ранее Лондон обещал, что журналист не будет экстрадирован в страны, где ему может грозить смертная казнь

Вестминстерский магистральный суд признал основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа виновным в неявке в 2012 году. По словам судьи Майкла Сноу, речь идет о серьезном нарушении закона.

Видео ареста Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора
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Ассанж не прибыл на слушания, тем самым нарушив условия освобождения под залог. В связи с этим британские судебные власти определят, какое наказание следует вынести журналисту, сообщает "Интерфакс". Дело передано в коронный суд. Он вынесет приговор. Максимальный срок, который может грозить Ассанжу по этому делу - один год тюремного заключения.

Между тем уже в мае суд в Великобритании начнет рассмотрение запроса США на экстрадицию основателя WikiLeaks. Первое заседание состоится 2 мая. Журналист будет участвовать в нем в режиме видеоконференции. До тех пор он останется под стражей.

Ранее 11 апреля стало известно, что Ассанжа арестовали в лондонском посольстве Эквадора. Британская полиция зашла в здание диппредставительства по приглашению посла. После этого она вывела основателя WikiLeaks под руки.

При этом официальный Кито получил заверения от Лондона, что Ассанж не будет экстрадирован ни в одну из стран, где ему может грозить смертная казнь. Однако по факту Великобритания обманула ожидания Эквадора. Именно такое наказание ему грозит в Соединенных Штатах за публикацию секретных документов Государственного департамента. 

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