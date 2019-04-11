"Тут принимают без анализов?": Тимошенко почувствовала дискомфорт после Порошенко

Политик иронизирует над президентом Украины

На Киевском форуме по безопасности выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она начала свою речь после выступления президента Украины Петра Порошенко. При этом экс-премьер отметила, что чувствует себя некомфортно, так как предыдущий оратор сдал все анализы, а она нет.

"Я очень дискомфортно себя тут чувствую, потому что я знаю, передо мной выступал главный оратор, который все анализы прошел, а я нет. Я не знаю, тут принимают без анализов или нет?" - отметила Тимошенко.

По ее словам, сдача анализов на Украине сегодня является очень мощным национальным трендом. Поэтому "если в него не попадаешь, то ощущаешь дискомфорт", передает РИА Новости.

До этого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что принимает вызов Петра Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов. При этом он выставил условие, согласно которому, они должны пройти медобследования на предмет алкоголя и наркотиков в крови. После этого Порошенко и Зеленский сдали анализы в разных лабораториях. Результаты отрицательные. Затем украинский боксер Владимир Кличко предложил Порошенко и Зеленскому вновь пройти тест на алкоголь и наркотики, но уже во Всемирном антидопинговом агентстве (VADA). В итоге действующий президент Украины прошел тест, а в штабе Зеленского от повторной процедуры отказались.

Первый тур выборов на Украине состоялся 31 марта. Победу в нем одержал Зеленский. За него проголосовали 30,24% украинцев. За Порошенко голоса отдали 15,95% пришедших на избирательные участки. Второй тур пройдет 21 апреля.

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