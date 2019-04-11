Собянин рассказал о комплексном развитии территории ЗИЛа

Там, где раньше громоздились цеха огромных предприятий, возникнут жилые кварталы, рабочие места, спортивные кластеры, парки и скверы

Самая большая в России школа появится в Москве на территории жилого комплекса, который возводится на месте бывшего автозавода ЗИЛ. Этот район будет образован в рамках реализации программы столичного правительства по реконструкции промышленных зон.

Там, где раньше собирали легендарные советские грузовики, теперь сплошная стройка. Территория бывшего завода ЗИЛ уже изменилась до неузнаваемости, и является ярким примером комплексного развития промышленных зон. Перспективный густонаселенный, но комфортный район столицы, где будут проживать 76 тысяч человек. Именно для них построена эта школа. К слову сказать, самая большая в стране, передает "ТВ Центр".

Несколько 4-этажных корпусов объединены в единый экспериментальный образовательный комплекс. Здесь смогут получать знания одновременно до 2,5 тысяч детей. От первоклассников до выпускников.

"Здесь есть все технологии. Современные технологии для обучения, в том числе и детский технопарк, в котором можно изучать самые новейшие технологии, нанотехнологии и роботехнику и другие интересные предметы. Это целый город детства - здесь есть всё от начальных классов до средних, старших классов", - рассказал Собянин.

Просторный зал. В котором - в прямом смысле слова - есть место для творчества. Еще недавно московские школьники о таких занятиях могли только мечтать. Для будущих инженеров и проектировщиков - самое интересное на этом столе. Начиная от программирования движений для игрушечных автомобилей. До конструирования роботизированных моделей со сложной инженерной архитектурой.

На площади в 40 тысяч квадратных метров проектировщикам удалось разместить и учебные кабинеты, и лаборатории, и специализированные классы естественных наук, и даже лекционную аудиторию на 75 человек. А ещё - помещения для кружков, секций, уроков труда. В самой большой и современной школе России будет актовый зал на тысячу человек, библиотека, и, конечно, столовая и 7 спортивных залов.

По словам мэра, в ближайшем будущем на территории ЗИЛа и в ее окрестностях будет построено в общей сложности более 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Причем, это не только жилье. Комплексный проект реорганизации бывшей промзоны предполагает активное развитие бизнес-кластера, а это более 60 тысяч новых рабочих мест.

Андрей Сидоренко, Андрей Булычев, Александр Савин, Александр Медведев, "ТВ Центр".