ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о комплексном развитии территории ЗИЛа

20:02
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Там, где раньше громоздились цеха огромных предприятий, возникнут жилые кварталы, рабочие места, спортивные кластеры, парки и скверы

Самая большая в России школа появится в Москве на территории жилого комплекса, который возводится на месте бывшего автозавода ЗИЛ. Этот район будет образован в рамках реализации программы столичного правительства по реконструкции промышленных зон.

Там, где раньше собирали легендарные советские грузовики, теперь сплошная стройка. Территория бывшего завода ЗИЛ уже изменилась до неузнаваемости, и является ярким примером комплексного развития промышленных зон. Перспективный густонаселенный, но комфортный район столицы, где будут проживать 76 тысяч человек. Именно для них построена эта школа. К слову сказать, самая большая в стране, передает "ТВ Центр".

Несколько 4-этажных корпусов объединены в единый экспериментальный образовательный комплекс. Здесь смогут получать знания одновременно до 2,5 тысяч детей. От первоклассников до выпускников.

"Здесь есть все технологии. Современные технологии для обучения, в том числе и детский технопарк, в котором можно изучать самые новейшие технологии, нанотехнологии и роботехнику и другие интересные предметы. Это целый город детства - здесь есть всё от начальных классов до средних, старших классов", - рассказал Собянин.

Просторный зал. В котором - в прямом смысле слова - есть место для творчества. Еще недавно московские школьники о таких занятиях могли только мечтать. Для будущих инженеров и проектировщиков - самое интересное на этом столе. Начиная от программирования движений для игрушечных автомобилей. До конструирования роботизированных моделей со сложной инженерной архитектурой.

На площади в 40 тысяч квадратных метров проектировщикам удалось разместить и учебные кабинеты, и лаборатории, и специализированные классы естественных наук, и даже лекционную аудиторию на 75 человек. А ещё - помещения для кружков, секций, уроков труда. В самой большой и современной школе России будет актовый зал на тысячу человек, библиотека, и, конечно, столовая и 7 спортивных залов.

По словам мэра, в ближайшем будущем на территории ЗИЛа и в ее окрестностях будет построено в общей сложности более 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Причем, это не только жилье. Комплексный проект реорганизации бывшей промзоны предполагает активное развитие бизнес-кластера, а это более 60 тысяч новых рабочих мест.

Андрей Сидоренко, Андрей Булычев, Александр Савин, Александр Медведев, "ТВ Центр".

Новости по теме
Осмотр хода строительства школы на территории бывшей промзоны ЗИЛ
Осмотр хода строительства школы на территории бывшей промзоны ЗИЛ
Осмотр хода строительства школы на территории бывшей промзоны ЗИЛ
Осмотр хода строительства школы на территории бывшей промзоны ЗИЛ
Осмотр хода строительства школы на территории бывшей промзоны ЗИЛ
Осмотр хода строительства школы на территории бывшей промзоны ЗИЛ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.