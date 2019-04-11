Путину доложили о борьбе с природными пожарами

Глава МЧС Евгений Зиничев рассказал о работе по защите от сезонных природных пожаров

Борьба с природными пожарами и готовность противостоять их сезонному росту стала в четверг одной из тем совещания Владимира Путина с членами правительства. С начала года в России было зафиксировано свыше 700 природных возгораний. Это больше, чем за такой же период прошлого года, передает "ТВ Центр".

Но, как отметил глава МЧС Евгений Зиничев, за счёт возросшей эффективности контроля справиться с огнём удалось быстрее, локализуя его на меньшей площади. Особое внимание сейчас уделяется ситуации на сельхозземлях и в садовых товариществах. Во многих местах по традиции продолжают сжигать прошлогоднюю траву - бесполезная в хозяйственном смысле мера, но крайне опасная с пожарной точки зрения. К профилактике и разъяснительной работе будут привлечены общественные организации и, возможно, инспекторы лесной охраны