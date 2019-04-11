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Какие обвинения предъявлены Ассанжу и что за это грозит

19:54
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Первые слушания по делу Ассанжа уже прошли в одном из судов британской столицы

В четверг самой обсуждаемой в мировых СМИ персоной вновь стал Джулиан Ассанж. Утром основатель скандально известной WikiLeaks был задержан в Лондоне по запросу Швеции и США прямо в здании посольства Эквадора, где он скрывался почти 7 лет. Произошло это сразу после того, как власти латиноамериканской страны отказали австралийцу в убежище.

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Не меньше десятка человек в штатском выносят на руках мужчину, в котором сразу и не узнать 47-летнего Ассанжа. Редкие волосы, неухоженная борода. Он сильно постарел. В руках - и это явно жест -книга-интервью Гора Видала "История государства национальной безопасности" - про имперские аппетиты США. Ассанж сопротивляется и, срывая голос, призывает Лондон делать то же самое. Видимо, уже знает: Скотленд-ярд работает по запросу Вашингтона. Это позже подтвердит премьер Британии.

О том, что Ассанжа выдворят из посольства, говорили еще несколько дней назад. Но накануне сайт WikiLeaks успокоил: все проблемы якобы решены. И вот в четверг посол Эквадора в Лондоне лично пускает в дипведомство полицию. А президент республики заявляет: Ассанж отныне -  нежеланный гость. 

Подробнее – в репортаже Ольги Оксенич.

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