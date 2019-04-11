Чиновники призвали не пускать в школу детей без прививок

Чиновники и депутаты предложили новые методы борьбы с "антипрививочниками"

Министерство просвещения предложило не пускать в школу детей, которые не прошли вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний.

Письмо с таким предложением Минпросвещения направило в думский комитет по охране здоровья. По мнению авторов идеи, запрет на посещение школы не нарушит право на получение образования, поскольку граждане могут учиться дистанционно или на дому.

Тем временем зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал ввести обязательные паспорта прививок для детей. "Чтобы фиксировать в них не только информацию о сделанных прививках, но и о причинах отказа от них, о противопоказаниях", - цитирует парламентария "Интерфакс".

Огуль сообщил, что от 5 до 10% родителей ежегодно не делают прививки своим детям. Среди частых причин отказа от вакцинации - слабая информированность, религиозные мотивы и идеологические соображения. По словам депутата, сейчас некоторые врачи сами не верят в пользу вакцинации и пропагандируют отказ от прививок.

"Наши достижения в борьбе с инфекционными болезнями усыпили бдительность в гражданах, - заявил Леонид Огуль. - Выросли поколения россиян, которые не знают, что такое эпидемия кори или дифтерии, не знают, что такое столбняк или коклюш".

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения относит отказ от прививок к числу десяти глобальных угроз здоровью человечества. Вакцинация позволяет предотвратить 2-3 миллиона преждевременных смертей ежегодно, подсчитали в организации.