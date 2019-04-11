Уязвимое место: Литва объяснила отзыв своего посла из России

В адрес Ремигиюса Мотузаса якобы посыпались угрозы

Литва отозвала из России своего посла Ремигиюса Мотузаса. Это случилось после того, как Следственный комитет России завел дело на литовских судей за приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову.

"Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в "деле 13 января", - сообщила Раса Якилайтене, пресс-атташе министра иностранных дел Литвы.

Между тем глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс заявил, что положение Ремигиюса Мотузаса в России осложняет его статус специального свидетеля. Этот статус ему присвоили в рамках дела о взятке, благодаря которой банкир Ринат Насыров якобы получил в посольстве Литвы в Москве шенгенскую визу. Статус спецсвидетеля получают лица, которые теоретически могут быть причастны к совершению преступления.

Как передает "Интерфакс", президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что Ремигиюс Мотузас бросает тень на дипломатическую службу из-за своего статуса спецсвидетеля.

10 апреля сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые заочно приговорили экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к десяти годам лишения свободы по "делу 13 января". По версии литовского суда, Язов виноват в гибели 14 человек во время несанкционированных выступлений сторонников независимости Литвы в январе 1991 года. Российские следователи заподозрили судей в вынесении заведомо неправосудного договора.