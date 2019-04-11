Футболист "Спартака" напал на американца в Москве

Пострадавшего сбили на автомобиле, а затем избили

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Аяз Гулиев поучаствовал в потасовке с гражданином США. Инцидент произошел утром 11 апреля на улице Краснопрудная в Москве.

Все началось с ДТП. Загорелся красный сигнал светофора для автомобилей. Люди начали переходить дорогу по пешеходному переходу. Однако Гулиев на своем Mercedes продолжил движение и задел одного из пешеходов.

Незадачливый водитель тут же выскочил из машины и замахал руками в сторону пострадавшего. Мужчина побежал, однако футболист догнал его и началась драка, в ходе которой он сломал пешеходу нос.

По словам самого спортсмена, он напал на мужчину после того, как тот якобы ударил его машину, сообщает MK.RU. Очевидцы отмечали, что все лицо пешехода после драки было в крови.

Между тем пострадавшим оказался 29-летний гражданин США. Это филолог Майкл Коу Джон Эли. На место происшествия прибыла полиция. У Гулиева забрали права. Остыв, игрок "Спартака" осознал весь ужас происходящего и сразу же попытался пойти с оппонентом на мировую. Он предложил американцу компенсацию, а также оплату всех визитов к медикам. Кроме того, футболист несколько раз извинился. В итоге пострадавший написал заявление, что претензий не имеет.

Отмечается, что Mercedes 22-летний Гулиев купил в конце прошлого года. При этом на автомобиле числится уже более 200 нарушений правил дорожного движения. В частности, это превышение скорости.