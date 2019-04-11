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Украинские военные расстреляли журналиста в Донбассе

19:53
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Он заснял факт нарушения перемирия с их стороны

На юго-востоке Украины военнослужащий 79 десантно-штурмовой бригады выстрелил в журналиста. Тот зафиксировал на камеру факт нарушения силовиками ВСУ режима прекращения огня в Донбассе.

Инцидент произошел 10 апреля в районе населенного пункта Водяное. Пострадал независимый корреспондент и волонтер. Он смог скрытно снять то, как украинская сторона открыла огонь с позиций 79 десантно-штурмовой бригады по территории Республики, отметил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Даниил Безсонов.

По его словам, военнослужащие бригады обратили внимание на действия журналиста. Они потребовали у него отдать видеокамеру с материалами. Волонтер отказался это делать. В результате один из военнослужащих пустил очередь из автомата, намереваясь якобы только припугнуть его, передает "Донецкое агентство новостей".

Однако пули попали в корреспондента. Он получил ранения. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

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