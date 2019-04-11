Путин призвал контролировать рост цен на дизельное топливо

Президенту доложили о работе пригородных электричек, ценах на топливо, посевной кампании

Борьба с природными пожарами и готовность противостоять их сезонному росту стала одной из тем совещания Владимира Путина с членами правительства. Кроме решения вопросов технических, подразделениям МЧС и местным властям предстоит провести разъяснительную и профилактическую работу с населением - прежде всего, сельскими жителями и владельцами дачных участков. Более половины лесных пожаров возникают из-за сезонного пала травы. Близость лета определила и другие темы.

Цены на горючее – тема, актуальная всегда, сейчас стоит особенно остро. Поэтому обсуждением этого вопроса Владимир Путин открыл совещание с членами правительства. Стартовала посевная, и сельхозпроизводители закупают топливо в огромных объемах. Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил: розничные цены на бензин в среднем сегодня составляют 42 рубля 30 копеек за литр, на дизельное топливо 47 рублей, передает "ТВ Центр".

"По данным, которые я сейчас смотрел, летний дизель подорожал на 7 процентов по сравнению с весной 2018-го года, а зимний на 8,5 процентов", - отметил Путин.

"Я как раз на этом хотел остановиться. С нефтяниками буквально в понедельник еще раз встречались, договорились о следующем: они - сейчас используется летний дизель - вернут цену на летний дизель к ценам октября прошлого года. Это позволит снизить еще на 1,3-1,7 рубля на литр цену дизельного топлива - в основном, для сельхозпроизводителей", - доложил Козак.

В этом году на поддержку аграриев в регионах Минсельхоз выделил почти 110 миллиардов рублей. Однако к весне до сельхозпроизводителей дошли лишь 13 процентов от этой суммы. Владимир Путин поручил исправить ситуацию.

Коснулись на совещании и развития пассажирских железнодорожных перевозок. В регионах за счет многомиллиардных субсидий удается сохранять прежние тарифы на поездки в пригородных электричках. Большинство компаний активно обновляют подвижной состав. В прошлом году они закупили больше полутысячи поездов – из них 180 это "Ласточка". По словам министра транспорта Евгения Дитриха, это позволяет запускать новые маршруты. В этом году появились в том числе "Москва – Смоленск", "Петербург – Тосно" и "Ростов – Анапа". Президент поинтересовался, как будут справляться с сезонным всплеском пассажиропотока.

"Будет 50-57 пар дополнительных поездов", - доложил Дитрих.

Около 300 садовых товариществ и детских лагерей отдыха, а также свыше тысячи населенных пунктов сейчас находятся на особом контроле МЧС России. Всё из-за природных пожаров. Из-за аномально теплой и малоснежной зимы на Дальнем Востоке и в Сибири с начала января уже зафиксированы почти 700 очагов возгораний. Своевременно их выявлять МЧС помогает система космического мониторинга. Противопожарная техника, в том числе около 500 самолетов, приведена в готовность. Кроме того, в этом году штат лесных инспекторов увеличен на 1000 человек. К профилактике и разъяснительной работе также будут привлечены общественные организации.

Ещё одна актуальная тема - переработка твёрдых бытовых отходов. Президент поручил не допускать роста тарифов на вывоз мусора для населения. С ситуацией будет разбираться специальная рабочая группа.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".