Белоруссия временно закроет нефтепровод из России

Недовольство Минска на этот раз было вызвано решением Россельхознадзора ограничить ввоз яблок и груш из Белоруссии

С резкими заявлениями в адрес России выступил в четверг президент Белоруссии. Александр Лукашенко предложил правительству закрыть на ремонт нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть идёт в Европу. Речь шла не столько об изношенности трубопровода - а он, действительно, довольно старый, - сколько, по выражению Лукашенко, о российской политике "выкручивания рук".

Взрывной характер белорусского президента Александра Лукашенко хорошо всем известен. И сегодняшнее совещание с экономическим блоком правительства он начал в довольно импульсивной манере, передает "ТВ Центр".

"Последнее время, может быть, средства массовой информации врут, может быть, специалисты докладывают мне кривую информацию, но я каждый день слышу и читаю информацию о том, что наш основной торговый партнер, ну он любит так себя называть - партнером, все больше и больше вводит санкции против Беларуси", - заявил Лукашенко.

Претензии к России. И они касаются запретов, которые вводят российские надзорные ведомства. Последний - на ввоз яблок и груш. Александр Лукашенко требует ответить.

"Я попрошу вице-премьера, Игорь Ляшенко: значит, если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Белоруссию - ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации - оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что они начинают нам выкручивать руки", - отметил президент Белоруссии.

Такие слова не могли остаться незамеченными. В Кремле отметили: никакие санкции Москва не вводит. Россия и Белоруссия - это союзники и дружественные страны. Но при этом суверенные государства и именно поэтому в отношениях, безусловно, могут возникать спорные вопросы. Но решения по ним ищут в ходе переговоров.

"Безусловно, мы всё-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений, хотя порой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам, исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Что касается запрета на ввоз яблок и груш из Белоруссии, Россельхознадзор дал дополнительные разъяснения. По данным ведомства, через соседнее государство к нам попадают санкционные польские яблоки, которые иногда везут вместе с белорусскими, под видом белорусских, а порой и обычной контрабандой.

"Россельхознадзор в 2018 году и в начале 2019 систематически выявлял поставки санкционной продукции под видом белорусской, в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных фитосанитарной службой Республики Беларусь", - указали в ведомстве.

Здесь стоит отметить: одновременно с этим Россельхознадзор с 12 апреля снимает запрет на поставки из Белоруссии сухой молочной продукции. Из-за нарушений показателей безопасности заградительные меры были введены в июне прошлого года. Теперь проблема видимо решена. Как будет решен вопрос с нефтепроводом "Дружба", неизвестно. Через него на экспорт идёт четверть российской нефти. При этом сама Белоруссия практически полностью зависит от поставок углеводородов из России.

"Действующий нефтепровод, который 656 километров проходит по территории республике Беларусь - он функционирует, но он нуждается в дополнительном регламентном обслуживании. Наши специалисты и инженеры работают над этим", - заявил вице-премьер республики Беларусь Игорь Петришенко.

После совещания вице-премьер Игорь Петришенко отметил, что для ремонта придется перекрыть некоторые участки нефтепровода. Подчеркнул при этом, что все поставки, предусмотренные контрактами, будут осуществлены.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".