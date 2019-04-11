Мэром Таллина стал русскоговорящий выходец из Казахстана

Политик является активным защитником русского языка

Председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт избран мэром столицы Эстонии. Решение принято на заседании Таллинского городского собрания.

За кандидатуру Кылварта проголосовали 45 депутатов горсобрания из 70 принимавших участие в голосовании. Против выступили 25 парламентариев.

Прошлый мэр Таллина Таави Аас по итогам состоявшихся 3 марта парламентских выборов ушел на работу депутатом высшего органа законодательной власти. Сейчас его рассматривают в качестве будущего министра экономики в формируемом новом правительстве, передает "Интерфакс".

Кылварт представляет партию Центра, которая является ведущей в нынешней правящей коалиции. Она ведет переговоры о создании новой коалиции после прошедших 3 марта парламентских выборов. Эта партия популярна среди русскоговорящего населения.

Новый мэр Таллина родился в казахстанском Кызылорде в ноябре 1977 года. В Таллине живет с трех лет. Он кореец по национальности и является ярым защитником русского языка и русской школы. В апреле 2011-го Кылварт был назначен на должность вице-мэра Таллина по вопросам молодежи, спорта, культуры, интеграции и образования.

В начале апреля стало известно, что русскоговорящий мэр столицы другой прибалтийской страны отстранен от должности. Речь идет о главе Риги Ниле Ушакове. Решение о его отставке принял министр регионального развития Латвии. Официальная причина в неисполнении установленных законом обязательств и нарушение нормативных актов.