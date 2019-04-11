Первые публичные слушания по программе реновации прошли сразу в 6 районах Москвы

Все предложения и замечания жителей передадут архитекторам и проектировщикам

Первые публичные слушания по программе реновации прошли сразу в шести районах Москвы. Участники слушаний обсудили проекты планировки новых кварталов реновации в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино, передает АГН "Москва".

Проекты планировки территорий были созданы с учетом пожеланий жителей, которые они озвучивали в виде обращений и наказов, в социальных сетях и даже в СМИ. Сегодня в ходе слушаний жители обсуждали предложения по расположению домов, социальных объектов, парковок, а также планировку улиц, скверов, бульваров и зеленых зон.

При разработке планировки кварталов учитывали не только интересы участников программы. В четверг обсуждалось и обновление инфраструктуры рядом с новыми домами - новые детские сады, школы и больницы. Ими будут пользоваться не только жители квартала, но и жители всего района.

Публичные слушания традиционно проходили в два этапа. Ранее в управах районов проходили экспозиции. Здесь жители смогли увидеть проекты планировки территорий, 3D-визуализацию квартала, видеоролики о проектах, а также задать консультантам все интересующие вопросы и внести свои предложения.

Еще в течение семи дней жители районов могут направить свои предложения и замечания. Их можно подать в письменном виде в окружные градостроительные комиссии или по электронной почте на адрес комиссии.

Обсуждение проектов планировок необходимо не только для того, чтобы создать кварталы, максимально подходящие для жизни конкретных людей, но и чтобы запустить масштабное переселение в новые дома. Чтобы приступить к планированию переселения в дома, построенные по программе, нужно обсудить и согласовать проекты планировки кварталов.

Уточнить информацию о проекте планировки территории своего района можно по телефону горячей линии 8 (499) 401-01-01.