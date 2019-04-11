Штаб Порошенко отреагировал на смерть Зеленского в видеоролике

Там открестились от создания скандальной записи

Представители штаба президента Украины Петра Порошенко заявили, что непричастны к созданию нашумевшего видеоролика с оппонентом Владимиром Зеленским. Ранее в Сети появилась смонтированная видеозапись, на которой комика сбивает грузовик.

"Ни Администрация президента, ни штаб кандидата не имеют отношения", - подчеркнули члены штаба Порошенко передает сайт украинских "Вестей".

Ранее на Украине вызвало широкий резонанс появление в интернете видеозаписи, на которой показано, как Зеленского сбивает грузовик. Видеоролик появился на связанном с Порошенко telegram-канале.

После этого медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что действующий режим на Украине доживает свои последние дни. По его словам, опубликованное видео – угроза убийства кандидата в президенты, противника действующей власти.

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