От рук компании Кокорина и Мамаева мог пострадать еще один чиновник

Младший брат футболиста заставил его показать дисплей на телефоне

Открываются новые подробности в деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Выяснилось, что от их действий едва не пострадал еще один чиновник. Речь идет о главном юристе Внешэкономбанка Игоре Краснове.

Это могло произойти во время потасовки компании с чиновником из Минпромторга России Денисом Паком в кафе. В какой-то момент младший брат Кокорина Кирилл обратился к посетителям заведения.

Он вызвал собравшихся померяться силами. Ближе всех к нему сидел Краснов. В итоге Кокорин-младший подошел к нему проверить, не снимал ли он все происходящее на телефон. Убедившись в этом он отошел от него, сообщает телеграм-канал Mash.

Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий были задержаны в октябре 2018 года. Их поместили под стражу после того, как они поучаствовали в двух потасовках в центре Москвы. Пострадали водитель ведущей одного из федеральных телеканалов Виталий Соловчук, а также начальник департамента Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. Сейчас Кокорин и Мамаев содержатся в СИЗО "Бутырка".