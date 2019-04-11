Первый в истории лунный аппарат Израиля разбился при посадке

На произошедшее отреагировал премьер-министр страны Нетаньяху

Космический зонд "Берешит", который должен был стать первым аппаратом Израиля, достигшим поверхности Луны, разбился при посадке. Об этом рассказал один из руководителей миссии.

"К сожалению, мы не сумели посадить аппарат", - сказал он.

Зонд стартовал 22 февраля с американского космодрома на мысе Канаверал. Его подняла ракета-носитель Falcon 9. Аппарат пролетел 6,5 миллиона километров, достигая скоростей в 36 тысяч километров в час. Неделю назад "Берешит" оказался на лунной орбите. Таким образом, Израиль стал седьмой страной в мире, которой это удалось, передает РИА Новости.

Однако по время прилунения, на высоте 22 километра от поверхности естественного спутника Земли, беспилотная станция столкнулась со сбоем в работе главного двигателя. После этого она потеряла связь с центром управления полетом.

После произошедшего премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что через несколько лет Израиль обязательно посадит космический аппарат на Луну в целости. "Запишите это", - добавил он, общаясь с командой миссии.