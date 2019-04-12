Как пройдет День космонавтики на МКС

В Роскосмосе рассказали, чем займутся российские космонавты в День космонавтики на Международной космической станции

Россия отмечает День космонавтики. Ровно 58 лет назад Юрий Гагарин на корабле "Восток" за 1 час 48 минут облетел вокруг Земли. Это событие стало началом новой космической эры.

Поздравления уже поступают с орбиты. На МКС, несмотря на праздник, сегодня обычный рабочий день, отмечает "ТВ Центр". Запланированы несколько сеансов прямой связи, также продолжится проведение научных экспериментов. Например, опыт "Ряска" по выращиванию болотной травы в невесомости.

По всей стране сегодня пройдут сотни мероприятий. В Роскосмосе сообщили, что в этом году планируют произвести 45 полетов к МКС - это вдвое больше, чем в прошлом.

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