В какие приметы верят российские летчики в Сирии

Авиаторы оказались суеверными людьми

Еще около 450 беженцев за последние сутки смогли покинуть сирийский лагерь "Рукбан". У пункта пропуска в подконтрольной США зоне Эт-Танф их ожидали автобусы. Всего с 19 февраля из лагеря, где люди фактически находятся в заложниках , выбрались более двух тысяч беженцев. Это стало возможным в том числе благодаря усилиям сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон. Вернуть мир на сирийскую землю помогают также наши саперы, медики и, конечно, служащие воздушно-космических сил России.

На горизонте взлетно-посадочной полосы появляется новейший истребитель Су-35- позади у него очередной успешный полёт. Пилот покидает кабину и передаёт машину в надежные руки для подготовки к следующему вылету.

- Каждый лётчик, подходя к самолёту, должен быть уверен, что самолёт подготовили как для себя.

К месту стоянки выруливает ветеран фронтовой авиации. Су-24 - надежная машина, на которую летчики могут положиться.

Подготовка к следующему вылету начинается сразу после предыдущего. Инженерная группа работает по четкому алгоритму.

"Порядка 40 минут выделяется, чтобы специалисты по семи специальностям выполнили все работы, необходимые для обеспечения боевой задачи", - сообщил инженер авиационного комплекса Артур Аупарт.

Все начинается с заправки топливом. Дальше вступают в дело люди в белых халатах. Оператор мобильной станции спиртом протирает наконечник шланга, по которому будет подаваться кислород.

"Масло недопустимо при заправке кислородом. Я в белом халате, чтобы техник видел, что на мне нет следов масла", - сказал оператор станции медицинского кислорода Алик Ибрагимов.

В Сирии уже жарко, но при появлении этой машины холод ощущается на расстоянии. Привезли жидкий азот.

Самая сложная процедура технического обслуживания - заправка азотом. Здесь нужно быть максимально аккуратным. Например, работать только в очках. Тот, кто подаёт шланг, должен быть в перчатках. Видно, что шланг с азотом покрылся инеем, ведь температура азота -273 градуса, как мы знаем из школьного курса физики. И ещё множество других условий.

Также ужно успеть проверить всю электронику и заботливо протереть лобовое стекло. Затем финальная точка - роспись в бортовом журнале. Обязательно синей ручкой.

"Каждый раз, когда выпускаем в полет, мы по нему проводим рукой, чтобы он нас не подвёл. Ещё из примет: для заполнения документации используются только синие ручки. Чёрные - плохая примета", - пояснил инженер авиационного комплекса Артур Аупарт.

Авиаторы - люди суеверные. Множество примет, обычаев, которые простым взглядом и не заметишь, с обывательской точки зрения не поймёшь.

"Вообще в нашей работе самое сложное - ждать самолёт. Ждать, когда летчики вернутся, чтобы все было хорошо", - рассказал Аупарт.

Также ждут свои машины из полёта и вертолетные техники. В авиации вообще принято закреплять за конкретной машиной одного инженера, который знает ее наизусть и ведёт на протяжении срока службы. Эти люди - настоящие члены экипажа. С их помощью победа в воздухе куётся на земле.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров. "ТВ Центр". Хмеймим. Сирия.

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