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Госдеп перечислил риски для Турции после покупки С-400

08:10
  • пятница
  • 12 апреля 2019

США усилили давление на своего союзника по НАТО

Госдепартамент США перечислил риски, с которыми столкнется Турция, если она не откажется от покупки российских зенитно-ракетных систем С-400.

В ходе брифинга представитель Госдепа Роберт Палладино заявил, что Анкара может не получить американские комплексы Patriot, и напомнил - Вашингтон намерен пересмотреть программы поставок своих истребителей F-35, передает "ТВ Центр". Палладино также подчеркнул, США готовы применить отдельные санкции против физических лиц и компаний, имеющих отношение к сделке с С-400.

Давление на своего союзника по НАТО в связи с приобретением российских комплексов США постоянно усиливает. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган дал понять, что не поменяет своего решения.

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