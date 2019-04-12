Порошенко и Зеленский схлестнулись в прямом эфире

Президент хотел навязать шоумену свои условия дебатов

В Сети появилось видео спора кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Инцидент произошел в программе "Право на власть" на украинском телеканале 1+1. Порошенко предложил Зеленскому в течение 40 минут приехать в студию на дебаты, на что шоумен ответил, что сейчас находится в Париже и не может этого сделать. Он отметил, что Порошенко об этом прекрасно знает, поскольку автомобили Службы безопасности Украины (СБУ) сопровождали его в аэропорт.

Зеленский напомнил, что ранее Порошенко был не против проведения дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля. Но действующий президент его будто бы не услышал. В ответ он предложил провести дебаты 14 апреля, в воскресенье.

После этого между Порошенко и Зеленским завязалась ссора, они начали перебивать друг друга, и Зеленский бросил трубку.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко — 15,59%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% украинцев. Таким образом, борьбу во втором туре, который состоится 21 апреля, продолжат Зеленский и Порошенко.