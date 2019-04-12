В Эквадоре задержали друга Ассанжа

Близкого соратника основателя Wikileaks подозревают во вмешательстве в дела Эквадора

Полиция Эквадора задержала в аэропорту столицы страны Кито мужчину, которого называют близким соратником Джулиана Ассанжа. Его подозревают в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

По разным данным, мужчина является выходцем из Нидерландов или Швеции. Он был задержан в аэропорту при попытке вылететь из Эквадора в Японию. Как пишет Daily Express, задержанный - разработчик программного обеспечения для сайта WikiLeaks по имени Ола Бини.

Ранее ряд крупных правозащитных организаций выступил против возможной выдачи Джулиана Ассанжа США. Заседание суда назначено на 2 мая. В Ассоциации юристов-демократов при ООН заявили, что в случае выдворения под угрозой окажутся жизнь и свобода, а также право на справедливое судебное разбирательство. Об опасных последствиях для основателя Wikileaks предупредили в Human Rights Watch, а также в Комитете защиты журналистов.

С призывом к британскому правительству не соглашаться на экстрадицию выступил лидер парламентской оппозиции Джереми Корбин. И хотя американский Минюст утверждает, что намерен привлечь Ассанжа только за хакерскую деятельность - а это пять лет тюрьмы - его защита опасается, что после выдворения США переквалифицируют статью на более тяжкую - "Шпионаж", которая может предусматривать смертную казнь.

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