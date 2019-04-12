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Американцы взмолились о дружбе с Россией

08:36
  • пятница
  • 12 апреля 2019

В отношениях двух стран возник опасный паралич

Дональда Трампа призвали пересмотреть политику в отношении России. По мнению американских экспертов, диалог между двумя странами нужно немедленно возобновить.

С призывом к президенту США со страниц газеты The Wall Street Journal обратились бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-министр обороны США Уильям Перри и бывший сенатор Сэм Нанн. По их мнению, в отношениях между Москвой и Вашингтоном возник опасный "политический паралич", который из-за ошибки или может привести к военной конфронтации и к возможному применению ядерного оружия. Чтобы этого не произошло, США должна восстановить стратегический диалог с Россией.

Бывшие чиновники констатировали, что нынешняя политика Вашингтона не дает результата. Основную роль в налаживании диалога должен играть Конгресс, в котором следует сформировать специальную группу. В ее состав войдут как республиканцы, так и демократы.

Внести свой вклад должен и Дональд Трамп. Ему предложили выступить вместе с Владимиром Путиным с декларацией о недопустимости ядерной войны, поскольку в ней не может быть победителя.

"Нам крайне важно перезапустить отношения с Россией в сферах, где у нас общие фундаментальные интересы, включая то, как сократить зависимость от ядерного оружия, не допустить его попадания в нестабильные руки, предотвратить его использование и в конечном итоге покончить с ним как с угрозой всему миру", - говорится в статье.

Начать диалог нужно уже сейчас, предупреждают ветераны американской политики, поскольку риски слишком высоки.

Отношения России и США начали ухудшаться с 2014 года после событий на Украине. Вашингтон ввел против Москвы санкции, в том числе за воссоединение с Крымом. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине. Надежды на восстановление отношений двух стран появились после избрания президентом Дональда Трампа, однако этого не произошло.

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