Морской бой у берегов Крыма засняли на видео

На полуострове проходят масштабные военные учения

Масштабные военные учения проходят у берегов Крыма. В акватории Черного моря развернулся настоящий бой. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В маневрах участвуют отряд кораблей Балтийского флота. Используя все виды палубного вооружения, экипажи успешно выполнили ракетные пуски по надводным целям. В один из моментов боя подводная лодка "Ростов-на-Дону" атаковала врага ракетным комплексом "Калибр".

В воздух поднялись бомбардировщики Су-34. По легенде они выполняли роль нападавшего врага. Однако атаку авиации предупредили наши береговые зенитные комплексы С-400. Одновременно наши корабли сейчас ведут наблюдение за военной группировкой НАТО, которая также проводит учебные маневры в юго-западной части Черного моря.

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