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Морской бой у берегов Крыма засняли на видео

09:54
  • пятница
  • 12 апреля 2019

На полуострове проходят масштабные военные учения

Масштабные военные учения проходят у берегов Крыма. В акватории Черного моря развернулся   настоящий бой. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В маневрах участвуют отряд кораблей Балтийского флота. Используя все виды палубного вооружения, экипажи успешно выполнили ракетные пуски по надводным целям. В один из моментов боя подводная лодка "Ростов-на-Дону" атаковала врага ракетным комплексом "Калибр".

В воздух поднялись бомбардировщики Су-34. По легенде они выполняли роль нападавшего врага.  Однако атаку авиации предупредили наши береговые зенитные комплексы С-400. Одновременно наши корабли сейчас ведут наблюдение за военной группировкой НАТО, которая также проводит  учебные маневры в юго-западной части Черного моря.

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