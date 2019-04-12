Московский банк "Аспект" потерял лицензию

Он являлся участником страхования вкладов
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у московского банка "Аспект".
По данным ЦБ, кредитная организация нарушила законодательство в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Кроме того, банк проводил сомнительные операции с иностранной валютой. В течение года ЦБ неоднократно применял меры воздействия на "Аспект", однако его руководство ничего не предприняло, пишет "Газета.Ru".
Банк "Аспект" является участником системы страхования вкладов, занимает 343-е место в банковской системе России (на 1 апреля).
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