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Московский банк "Аспект" потерял лицензию

09:06
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Он являлся участником страхования вкладов

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у московского банка "Аспект".

По данным ЦБ, кредитная организация нарушила законодательство в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Кроме того, банк проводил сомнительные операции с иностранной валютой. В течение года ЦБ неоднократно применял меры воздействия на "Аспект", однако его руководство ничего не предприняло, пишет "Газета.Ru".

Банк "Аспект" является участником системы страхования вкладов, занимает 343-е место в банковской системе России (на 1 апреля). 

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