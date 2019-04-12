Пугачева потеряла ребенка

Она не смогла выносить ребенка от Филиппа Киркорова

Алла Пугачева готовится отметить 70-летний юбилей. В преддверии этого события многие друзья и близкие певицы охотно делятся секретами, которые были в жизни Примадонны все эти годы. Одну из тайн открыл бывший муж Аллы Борисовны.

В эфире одного из федеральных телеканалов Филипп Киркоров откровенно рассказал, что Пугачева в середине 90-ых пыталась родить от него ребенка. Тогда ей было 49 лет, а королю отечественной эстрады — всего 27. Пугачева забеременела, но выносить ребенка не смогла. Как рассказал отец Филиппа Бедрос Киркоров, Примадонна "что-то, или кого-то, подняла", после чего у нее случился выкидыш.

Бывший муж говорить об этом инциденте в 1996 году не любит, но подтверждает факт выкидыша. По словам Киркорова, ребенка хотела больше Алла, чем он.

"Если не получилось, значит, так должно было случиться. Я тогда еще не понимал, а вот ей хотелось этого счастья", - сказал Филипп.

Позднее Алла Пугачева все же познала радость материнства. В браке с Максимом Галкиным у нее появилось двое очаровательных близнецов. Выносила из суррогатная мать. При этом с юмористом Примадонну познакомил сам поп-король, чем в итоге и разрушил брак с певицей.