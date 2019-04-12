Что ждет Джулиана Ассанжа после экстрадиции в США

Эксперт уверен, что основателя Wikileaks выдадут американской стороне

В эфире программы "События 25-й час" обсудили арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который произошел накануне в здании британского посольства Эквадора. На вопросы ведущего ответил Дмитрий Бабич, обозреватель агентства "Россия сегодня".

"Я уверен, Ассанжа выдадут США, и он получит 35 лет - это смерть. Давайте называть вещи своими именами. Задача какая? Запугать, чтобы больше таких людей не появлялось. Был Эдвард Сноуден. Но с тех пор крупных фигур не появилось, по крайней мере, на поверхности. Потому что действительно страшно", - сказал Бабич.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Ранее в Эквадоре задержали близкого соратника Ассанжа. Мужчину подозревают во вмешательстве в дела страны. СМИ установили его личность.

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