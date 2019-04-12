ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что ждет Джулиана Ассанжа после экстрадиции в США

10:00
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Эксперт уверен, что основателя Wikileaks выдадут американской стороне

В эфире программы "События 25-й час" обсудили арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который произошел накануне в здании британского посольства Эквадора. На вопросы ведущего ответил Дмитрий Бабич, обозреватель агентства "Россия сегодня".

В Эквадоре задержали друга Ассанжа
Какие обвинения предъявлены Ассанжу и что за это грозит
Видео ареста Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора

"Я уверен, Ассанжа выдадут США, и он получит 35 лет - это смерть. Давайте называть вещи своими именами. Задача какая? Запугать, чтобы больше таких людей не появлялось. Был Эдвард Сноуден. Но с тех пор крупных фигур не появилось, по крайней мере, на поверхности. Потому что действительно страшно", - сказал Бабич.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Ранее в Эквадоре задержали близкого соратника Ассанжа. Мужчину подозревают во вмешательстве в дела страны. СМИ установили его личность.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
Задержание Джулиана Ассанжа
Задержание Джулиана Ассанжа
Дмитрий Бабич, обозреватель агентства "Россия сегодня"
Дмитрий Бабич, обозреватель агентства "Россия сегодня"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.