Верник переживает из-за скандала в центре Москвы

Во время новогодних праздников актер заехал в пешеходную зону

Народный артист России Игорь Верник рассказал о переживаниях из-за скандала со въездом в пешеходную зону Камергерского переулка в Москве.

Инцидент произошел в новогодние праздники 3 января. Верник ехал в МХТ имени Чехова играть спектакль "№13D", но в переулке его остановили сотрудники ГИБДД и оштрафовали на 500 рублей за езду в пешеходной зоне.

"Какой-то человек вбросил информацию о том, что я нарушил правила. Новость эта была подхвачена яростно и агрессивно <…> Правда, конечно, восторжествовала, но я долго еще потом переживал", - рассказал актер в интервью газете "Известия".

После инцидента с Верником в театре МХТ имени Чехова заявили, что артист стал "заложником административных нестыковок и недоработок", поскольку иного подъезда к театру нет. Всем сотрудникам выдался специальный пропуск, разрешающий движение по Камергерскому переулку со скоростью пять километров в час.

Камергерский переулок стал пешеходным в 1998 году, парковку возле театра ликвидировали. При этом вопрос с подъездом к театру решился только сейчас.