Киев анонсировал провокации против России перед вторым туром

Украина намерена вновь отправить корабли в Керченский пролив

Украина продолжит направлять свои корабли через Керченский пролив. Об этом заявил министр обороны страны Степан Полторак.

По его словам, Киев не откажется от таких походов, поскольку в противном случае это будет означать отказ от Азовского моря и своей территории. При этом в обеспечении безопасности своих кораблей Украина рассчитывает на помощь Запада.

"Проходить мы будем тогда, когда мы получим полную готовность наших Военно-морских сил, получим поддержку наших партнёров", - приводит слова министра агентство "Интерфакс".

В России слова Полторака сочли блефом и "крапленой картой в предвыборной колоде Порошенко". Как напомнил член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинчевич, Украина может "хоть завтра" направить свои корабли через Керченский пролив при соблюдении установленных процедур. Остальные варианты будут жестко пресекаться погранслужбой, сказал он агентству "РИА Новости". Клинцевич усомнился, что страны НАТО будут обеспечивать безопасность украинских кораблей в проливе, потому что понимают разницу между поддержкой на словах и участием в провокациях.

Появление заявления Степана Полтора политологи связывают с туманными перспективами Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине. По словам политолога Сергея Козлова, окружение действующего президента, который, скорее всего, не сможет сохранить пост, ищет любые возможности, чтобы переломить ситуацию.

"В качестве наилучшего шанса для этого они рассматривают организацию новых провокаций или на востоке Украины, или в Керченском проливе. Это им позволит накалить военный психоз, а может быть, и вновь, как в конце прошлого года, ввести военное положение – но на этот раз уже с ясной целью отмены второго тура выборов", – сказал Козлов в интервью радио Sputnik.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. По последним опросам, лидирует в гонке Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать вдвое больше украинцев, чем за Петра Порошенко.