Что любят есть космонавты на МКС

Буквально полвека назад в космосе питались таблетками и едой из тюбиков

Благодаря развитию технологий космонавты получили возможность питаться практически также, как и земляне. За последние полвека "космическая еда" прошла путь от питательных таблеток и тюбиков с пюре до полноценной "земной пищи".

В космическом рационе порядка 250 блюд. Для каждого экипажа формируется свой рацион, исходя их пожеланий. Главное – соблюдать калорийность, космонавт должен получать около трех тысяч калорий в день. Основное меню рассчитано на 16 дней, это значит, что супы, закуски и вторые блюда не повторяются. Также космонавтам разрешены продукты "из магазина", но при условии, если они выдержат скачки температуры.

В условиях невесомости меняется работа вкусовых рецепторов – еда кажется пресной. Поэтому часто космонавты добавляют в блюда специи и различные соусы. Больше всего космонавты любят борщ и творог с орехами, пишет газета "Известия". Также в космосе едят грибы по-старорусски, сорпу с лапшой, фасоль по-болгарски, суп из чечевицы и щи.

Помимо своей основной функции – удовлетворение физиологической потребности, еда в космосе выполняет и психологическую - она выступает своего рода разгрузкой при длительном нахождении на орбите.