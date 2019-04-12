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Избитая мужем звезда "Дома-2" подала на развод

10:09
  • пятница
  • 12 апреля 2019

В ЗАГСе ей посоветовали обращаться в суд

Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно решила развестись со своим мужем Иосифом Оганесяном после очередной драки. Девушка даже сходила в ЗАГС, но безуспешно.

Молодые люди сыграли свадьбу всего несколько месяцев назад, но семейная жизнь на проекте не задалась. Пара регулярно ссорилась и, по слухам, муж даже бил свою благоверную. После очередного такого скандала девушка решилась, или, как она сама написала в инстаграме, "психанула", и оправилась почему-то в ЗАГС. На пороге Черно засомневалась в своем решении, вспомнив день свадьбы и то, какой счастливой она была в платье. Однако девушка все же решилась.

Сотрудники ЗАГСа ожидаемо дали ей от ворот поворот, объяснив, что для развода нужно согласие обеих половин. В противном случае, следует обращаться в суд. Черно посчитала это знаком, но вернувшись к мужу, разругалась с ним еще сильнее.

"Иосиф очень обидчивый и мстительный. Это худшие черты его характера. Он никогда не может свою гордыню засунуть в одно место. Когда у нас всё хорошо, он горы свернёт. Но когда всё плохо, растопчет до конца", - написала Саша в инстаграме.

Девушка пожаловалась, что Иосиф постоянно убегает от проблем "в театры, на танцы, бухать, на Сейшелы", и ему "тупо лень разговаривать". Черно уверена, что за пределами проекта они все равно разведутся, поэтому лучше сделать это ей до появления ребенка.

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