Эквадор нашел в деле Ассанжа русских хакеров

Тема ареста основателя Wikileaks обросла новыми скандальными событиями и деталями

Массовые митинги в поддержку Джулиана Ассанжа, новые задержания и очередные русские хакеры. Тема ареста основателя Wikileaks обрастает новыми скандальными событиями и деталями. Пока мировая общественность требует освободить журналиста, власти Эквадора задержали его соратника. Судебное заседание по делу уже назначено на начало мая.

"Руки прочь от Ассанжа! Свободу политическому узнику!" - такие призывы звучат сейчас в разных концах света. В Бразилии, Австралии, Эквадоре в поддержку журналиста высказываются его коллеги, политики, правозащитники и обычные жители. В Кито люди вышли на улицы с портретами основателя Wikileaks. В то время как власти отрапортовали: задержан его соратник - разработчик программного обеспечения из Швеции. Ола Бини находился в Эквадоре и был взят под стражу в столичном аэропорту, когда собирался лететь в Японию. Незадолго до этого происходящее вокруг Wikileaks он назвал "охотой на ведьм" - и теперь сам стал ее жертвой. Дело Ассанжа могут использовать и как предлог для новых обвинений в адрес Москвы. Ведь, по мнению официального Кито, здесь не обошлось без знаменитых российских хакеров.

"Мы ведем наблюдение за двумя русскими хакерами, которые живут в Эквадоре и могут быть связаны с Ассанжем. Информация об их местонахождении в ближайшие часы будет передана Генеральной прокуратуре", - сообщил министр внутренних дел Эквадора Мариа Паула Ромо.

А вот бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа упрекнул преследователей австралийского журналиста в использовании двойных стандартов.

"Ассанж разоблачил военные преступления, но он только получил информацию. А опубликовали ее The New York Times и El Pais. Почему их журналисты и владельцы не арестованы?" – заявил бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа.

В Великобритании в начале мая пройдёт судебное заседание, на котором будут решать вопрос об экстрадиции Ассанжа в США. Противостоять давлению Вашингтона призвал Соединенное Королевство лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин. Но шансов на это немного, считают коллеги журналиста.

"Всемирное лицемерие, которое Ассанж обличал все эти годы, все ужасы, которые он вскрыл, которые он с начала двухтысячных годов вскрывал и рассказывал миру, как на самом деле управляется мир, в какой коррупции погрязло всё, как применяются пытки, как убивают мирных людей - вот это всё зло, которое он разоблачал, победило сегодня", - прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В Вашингтоне Ассанжа ждут с нетерпением, дала понять Хиллари Клинтон - бывший госсекретарь и кандидат в президенты, проигравшая Дональду Трампу на выборах 2016 года. В том числе, по мнению ее соратников, из-за разоблачений Ассанжа. Он опубликовал внутреннюю переписку демократической партии, которая бросила тень на репутацию Клинтон и ударила по ее популярности.

"Он должен ответить за то, что сделал - по крайней мере, за то, в чем его обвиняют. Ирония в том, что Ассанж - единственный иностранец, которого нынешняя администрация США будет рада видеть в Соединенных Штатах", - сказала Хиллари Клинтон.

Американский Минюст уверяет: журналиста намерены привлечь только за хакерскую деятельность - это пять лет тюрьмы. Но его защита опасается, что после выдворения из Лондона Вашингтон переквалифицирует статью на более тяжкую – "Шпионаж". Хотя основатель Wikileaks не является гражданином США и никогда не был на госслужбе в этой стране. Защита Ассанжа всерьёз опасается, что после экстрадиции ему могут грозить пытки, многолетнее заключение и даже смертная казнь. Дональд Трамп от любых вопросов на эту тему открестился.

"Я ничего не знаю про Wikileaks. Я знаю, что это как-то связано с Джулианом Ассанжем, и вижу, что с ним происходит. Но я предпочитаю предоставить это дело генеральному прокурору, который прекрасно справляется со своими обязанностями", - заявил президент США.

Ждать поддержки с родины Ассанжу не приходится. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что никакого особого подхода к защите журналиста не будет. Ему окажут консульскую помощь, но не более, а за свои преступления надо отвечать. Но с этим не согласны сами австралийцы. В Сиднее не утихают акции в поддержку человека, который не побоялся рассказать миру правду.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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