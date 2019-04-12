Порошенко и Зеленский перед дебатами на стадионе размялись в эфире

Предвыборная кампания на Украине обрастает новыми скандалами

Очередной скандал на Украине - и в центре него вновь оказался Петр Порошенко. Кандидат в президенты, окружённый охраной, ворвался в студию одного из местных телеканалов и устроил перепалку по телефону с Владимиром Зеленским. При этом зная, что лидер первого тура выборов отправился на переговоры в Париж. А в интернете появился ещё один фейковый ролик, который должен подорвать репутацию кандидата Зеленского.

Новый образ Владимира Зеленского от пиар-технологов. После наезда "КамАЗа" с ним всё в порядке. Только на этот раз на фаворита президентской гонки сыплется белый порошок.

Возможно, совпадение, но этот ролик появился в соцсетях за день до визита Зеленского в Париж, куда он отправился на встречу с президентом Эммануэлем Макроном, передает "ТВ Центр". Обычным рейсом, в эконом-классе. Как бы подчеркивая заявленный статус - он слуга народа. О чём будут говорить украинский кандидат и глава третьей республики, пока неясно. В канцелярии Макрона лишь намекнули, что обсудят двусторонние отношения и, возможно, сотрудничество в рамках Нормандского формата. Но точно известно, что спустя три часа после Зеленского на приём к Макрону придёт Порошенко. В отличие от Зеленского, действующий президент Украины свои планы не скрывал.

"Я встречусь с президентом Франции Эммануэлем Макроном, потому что на кону судьба государства, судьба европейской безопасности. Не только украинская, но и европейская безопасность. На карту поставлена судьба стабильности континента", - сказал президент Украины Петр Порошенко.

Скорее всего, эти вопросы и предстоящий второй тур выборов Порошенко намерен обсудить и с федеральным канцлером Германии. Встреча с Ангелой Меркель у него тоже запланирована на пятницу. Порошенко, похоже, всеми способами ищет поддержки в Европе. Ведь на родине он почти вдвое проигрывает своему оппоненту. Многие политологи уверены, что именно этот колоссальный разрыв определил очередность встречи с Макроном. Пока предвыборная кампания обрастает новыми неприглядными деталями. Полиция завела два уголовных дела по подозрению в подкупе избирателей. В Волынской и Черниговской областях задержаны агитаторы, раздававшие деньги. Имя кандидата-спонсора не называют - известно лишь, что его фамилия начинается на букву П. Ещё один скандал устроил всем известный кандидат с похожей фамилией. Пётр Порошенко пришел в студию одного из телеканалов, куда его не приглашали. И затеял перебранку с Зеленским на тему предстоящих дебатов.

"Петр Алексеевич прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции. Потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали, в аэропорт. Что касается дебатов, мы договорились, я предложил 19 числа на НСК "Олимпийский". Я пригласил господина Порошенко на дебаты. Он сказал: "Стадион, так стадион", - сказал Зеленский.

"Я не интересуюсь вашими передвижениями. Это ваше частное, негосударственное дело. Я сегодня пригласил на дебаты. Если вы сейчас находитесь за пределами Киева, я это с пониманием воспринимаю. Сегодня вашей команде была поставлена позиция, что в последнее воскресенье 14 числа в 14 часов, когда еще можно проводить дебаты, вас ждут на стадион, который вы определили. У вас будет время вернуться в Киев", - заявил Порошенко.

Заочная, неофициальная дуэль закончилась ничьей. А вот когда все же Зеленский и Порошенко встретятся на дебатах - 14 апреля или 19 - до сих пор неясно. Но Порошенко и этот нежданный визит в студию может стоить потерянных голосов. Руководство телеканала намерено подать на президента в суд за использование служебного положения.

Тимур Абдуллаев. "ТВ центр".

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