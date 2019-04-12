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Как приготовить еду космонавтов дома

10:36
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Это простое в приготовлении блюдо не нанесет вреда фигуре

По случаю Дня космонавтики главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова поделилась рецептом низкокалорийного пюре с брокколи. Блюдо, которое создаст "космическую" атмосферу за обеденным столом, называется "Эта зеленая планета". 

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Антонина Стародубова рассказала, что для приготовления "космического" пюре понадобится по 300 грамм картофеля и брокколи, 50 грамм молока, 10 грамм сливочного масла, 1 грамм поваренной соли и 20 грамм петрушки.  

Пюре готовится быстро и просто. Нужно сварить картофель в подсоленной воде, размять его вместе с подогретым молоком и растопленным сливочным маслом, после чего добавить туда сваренную и измельченную в блендере капусту брокколи. Затем пюре необходимо переложить в круглые формочки из фольги, смазанные маслом. Запекать в духовке 15-20 минут. Перед подачей на стол еду для космонавтов рекомендуется украсить петрушкой.  

"В порции такого пюре будет около 280 калорий, что позволит насладиться ужином без вреда для фигуры", - цитирует Стародубову агентство "Москва"

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Торжественная дата приурочена к первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и облетел Землю.

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