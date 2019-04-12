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Российский экипаж МКС записал видеопослание землянам

11:54
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин поздравили россиян с Днем космонавтики

В России отмечают День космонавтики. Ровно 58 лет назад Юрий Гагарин свершил первый в истории полёт на орбиту. С это дня началась новая космическая эра.

Геройский подвиг нашего космонавта вспоминают по всему миру, отмечает "ТВ Центр". В этом году тематические "Гагаринские уроки" проходят не только в российских школах, но и за рубежом. Сами космонавты расскажут ученикам историю покорения космоса. Сейчас на орбите дело Юрия Гагарина продолжают Олег Кононенко и Алексей Овчинин. С праздником они поздравили всех прямо с МКС.

"Сегодня перед нами стоит ответственная задача – со всем опытом, который мы получили и переняли у первых сделать мощный рывок вперед. Это даст нам лучшие позиции в науке и технологиях, поможет укрепить репутацию передовой космической державы. Мы уверены, все, что создается для космоса, обязательно будет востребовано и в других сферах человеческой деятельности. А значит – принесет пользу цивилизации. С праздником вас, друзья! С днем космонавтики!" – сказал Овчинин.

После Юрия Гагарина на орбите побывали уже более полутысячи человек из 36 стран мира. Но именно наши соотечественники во многом были первыми. В 1965 году Алексей Леонов вышел в открытый космос. Первой женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова, которая сегодня тоже участвует в праздничных мероприятиях. В Саратовской области она побывает на месте приземления Юрия Гагарина. Накануне она встретилась со студентами технического университета имени Гагарина и пригласила ребят в Звездный городок.

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