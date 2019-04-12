На стенде организации можно узнать подробнее о флагманских проектах платформы

Лучшие социальные проекты и предложения молодых специалистов. Организация "Россия - страна возможностей" приняла участие в Московском международном салоне образования, сообщает "ТВ Центр".

На этой площадке можно ознакомиться со всеми флагманскими проектами платформы: "Лидеры России", "Я профессионал", "Цифровой прорыв" и многими другими. Одним из самых ярких стал конкурс "Моя страна – моя Россия". Для участия в проекте поступило уже более 30 тысяч заявок. Номинации конкурса охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития страны.

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