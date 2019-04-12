В Нижнем Новгороде местные власти проиграли борьбу с "мусорной" мафией

Группа предпринимателей организовала нелегальный мусорный бизнес прямо на берегу Оки

Многомиллионное состояние и экологическая катастрофа. В Нижегородской области группа предпринимателей организовала нелегальный мусорный бизнес. На берегу Оки уже несколько месяцев разрастается огромная свалка, передает "ТВ Центр".

- Здесь же несанкционированная свалка, почему вы не везете в предназначенное место?

- Это грунт, а не мусор.

Грунт здесь только для маскировки. Огромная насыпь у самого берега Оки в Нижнем Новгороде на самом деле - гора мусора! Не просто стихийная свалка – организованный бизнес. Десятки большегрузов ежедневно сбрасывают здесь строительно-бытовые отходы, затем бульдозер утрамбовывает их и засыпает слоем земли. На воротах надпись: "Ремонт самосвалов". Внутри - злая собака и сторож в черной маске.

- Вы правда собрались собаку спускать?

- Да.

- А что будет дальше, вы знаете?

- Дальше я скину ваши кости туда за отвал. И вас склюют вороны.

Мусор, заполняя овраг, все ближе подступает к реке. Местные жители опасаются оползней из отходов.

- Вода раньше входила в коллектор, сейчас все это закроется, и весь этот мусор потащится туда.

На свалку нижегородцы жалуются еще с осени. Люди предполагают, что именно тогда хозяин "грязного" бизнеса выкупил в кооперативе несколько гаражей, снес их, а на этом месте организовал нелегальный полигон. Поток отходов не останавливается ни днем, ни ночью: услуги несанкционированной свалки привлекают клиентов низкими ценами. Местная администрация борьбу с "мусорной" мафией пока проигрывает.

"Четыре-пять тысяч рублей штрафа на физическое лицо, все машины на частных лицах, и тем, что мы их задерживаем, останавливаем работы всего на несколько часов", - сказал начальник управления благоустройства администрации Приокского района Нижнего Новгорода Евгений Степанин.

Доходы хозяев свалки администрация оценивает в миллионы рублей. Остановить надвигающуюся экологическую катастрофу, по мнению чиновников, помогут только уголовные меры. При том, что по стране шествует мусорная реформа, цель которой не только сортировать и перерабатывать отходы, а в будущем вовсе избавить города от свалок.

Полина Кастрицкая. "ТВ Центр".

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