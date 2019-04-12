Система распознавания лиц VisionLabs вошла в тройку лучших в мире

Технологии российских разработчиков попали в топ независимого рейтинга

Система распознавания лиц, созданная российскими разработчиками, вошла в тройку лучших в мире, передает "ТВ Центр". Такие технологии уже применяют в разных областях. Например, интеллектуальная обработка изображения востребована службами безопасности банков.

Лицо как открытая книга. Мгновенный анализ - и о человеке можно сказать все. На это способна система компьютерного зрения, которую создали в компании VisionLabs. Технологии российских разработчиков в области распознавания лиц - в тройке лучших в мире. Это данные независимого рейтинга, на основании тестов, которые проводит Национальный институт стандартов и технологий США.

"Наши технологии активно применяются в решениях как в российском, так и на международном рынке, поэтому нам важно регулярно доказывать качество наших услуг. И мы, VisionLabs, заинтересованы в том, чтобы технологии, которые мы разрабатываем, были максимально эффективными и точными для того, чтобы их использовали наши заказчики", - сказал Дмитрий Нехаев, ведущий исследователь компании VisionLabs, экосистема Сбербанка.

Интеллектуальная обработка изображений открывает много возможностей: лицо может стать пропуском в закрытые учреждения или заменить банковскую карту. В нескольких общепитах Москвы уже работает сервис оплаты по лицу Selfietopay. Еще одна сфера применения технологии - финансовая безопасность.

"Наши разработки применяются, прежде всего, в финансовом секторе, то есть это банки, и это распознавание людей для того, чтобы сверять их с базой мошенников", - сообщил Нехаев.

Уже более 40 банков и национальных кредитных бюро в России и странах СНГ используют платформу распознавания лиц VisionLabs, которая входит в экосистему Сбербанка. В планах компании - расширить зону идентификации, чтобы в поле компьютерного зрения оказалось не только лицо, но и фигура, рост и другие особенности внешности.

Наталья Тарасова, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".