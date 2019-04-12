Астраханский биосферный заповедник отмечает 100-летний юбилей

Сотрудников заповедника поздравил глава региона Сергей Морозов
Известный во всём мире Астраханский биосферный заповедник отметил 100-летие. В честь знаменательной даты состоялся праздничный концерт, на который пригласили учёных-биологов со всех уголков России.
Сотрудников заповедника поздравил и глава региона Сергей Морозов. Он поблагодарил всех, кто выбрал делом жизни защиту природы, и вручил награды, сообщает "ТВ Центр".
Изначально созданный для сохранения популяции птиц, Астраханский заповедник за свою вековую историю полностью восстановил численность многих видов. Особая гордость - работа по сохранению популяции лотоса. Сейчас поля этих удивительных цветов простираются практически по всей дельте Волги. Ну, а заповедник входит во всемирную сеть особо охраняемых природных территорий, где проводят комплексные исследования, которые охватывают ещё и побережье Северного Каспия.