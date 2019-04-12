ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Астраханский биосферный заповедник отмечает 100-летний юбилей

11:57
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Сотрудников заповедника поздравил глава региона Сергей Морозов

Известный во всём мире Астраханский биосферный заповедник отметил 100-летие. В честь знаменательной даты состоялся праздничный концерт, на который пригласили учёных-биологов со всех уголков России.

Сотрудников заповедника поздравил и глава региона Сергей Морозов. Он поблагодарил всех, кто выбрал делом жизни защиту природы, и вручил награды, сообщает "ТВ Центр".

Изначально созданный для сохранения популяции птиц,  Астраханский заповедник за свою вековую историю полностью восстановил численность многих видов. Особая гордость - работа по сохранению популяции лотоса. Сейчас поля этих удивительных цветов простираются практически по всей дельте Волги. Ну, а заповедник входит во всемирную сеть особо охраняемых природных территорий, где проводят комплексные исследования, которые охватывают ещё и побережье Северного Каспия.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Астраханский государственный заповедник
Астраханский государственный заповедник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.