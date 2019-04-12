Жестокая схватка двух мамочек в Краснодаре попала на видео

Поводом стал конфликт их детей

В краснодарском парке произошла жестокая драка двух молодых мам. К конфликту привел инцидент между их детьми.

Как рассказали очевидцы, дочка одной из участниц конфликта бегала по дорожке. В это же время по ней ехал на велосипеде сын другой мамы. Дети столкнулись, после чего мама девочки пнула мальчика и пожелала ему разбиться. Тот пожаловался своей матери, которая решила разобраться по своему. Женщина попыталась объяснить, что это дети и виноваты обе стороны конфликта. Однако на мать девочки слова не подействовали, она облила соперницу водой, спровоцировав драку.

Мама мальчика в долгу не осталась и накинулась на обидчицу. В итоге драку пришлось разнимать сидящим поблизости мужчинам. Конфликт сопровождался обильным матом, поэтому ТВЦ.RU публикует видео без звука.

Случившимся заинтересовалась местная полиция. Начата проверка. В МВД посоветовали участницам конфликта добровольно явиться в органы.