ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жестокая схватка двух мамочек в Краснодаре попала на видео

11:06
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Поводом стал конфликт их детей

В краснодарском парке произошла жестокая драка двух молодых мам. К конфликту привел инцидент между их детьми.

Как рассказали очевидцы, дочка одной из участниц конфликта бегала по дорожке. В это же время по ней ехал на велосипеде сын другой мамы. Дети столкнулись, после чего мама девочки пнула мальчика и пожелала ему разбиться. Тот пожаловался своей матери, которая решила разобраться по своему. Женщина попыталась объяснить, что это дети и виноваты обе стороны конфликта. Однако на мать девочки слова не подействовали, она облила соперницу водой, спровоцировав драку.

Мама мальчика в долгу не осталась и накинулась на обидчицу. В итоге драку пришлось разнимать сидящим поблизости мужчинам. Конфликт сопровождался обильным матом, поэтому ТВЦ.RU публикует видео без звука.

Случившимся заинтересовалась местная полиция. Начата проверка. В МВД посоветовали участницам конфликта добровольно явиться в органы.

Главное сегодня
Драка двух мамочек в Краснодаре
Драка двух мамочек в Краснодаре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.