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В Сети появилось продолжение ролика с Зеленским и фурой

11:25
  • пятница
  • 12 апреля 2019

В нем кандидат в президенты выживает

Сторонники президента Петра Порошенко опубликовали новое видео про Владимира Зеленского.

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В ролике показано, что произошло с Зеленским, после того, как проехала фура. На кандидата в президенты высыпался белый порошок, пишет "Газета.Ru". "С ним все в порядке, потому что он под кайфом", - говорится в подписи.

Ранее в Сети появилось видео, где Зеленского сбивает грузовик, после чего появятся белая дорожка из порошка. После этого команда шоумена решила усилить его охрану. Полиция Украины возбудила дело об угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля.

Первый ролик был опубликован в telegram-канале, связанном с Порошенко. Однако в штабе президента заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

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