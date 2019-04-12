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"Спартак" наказал Аяза Гулиева за драку с американцем

11:12
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Футболист извинился за свое поведение и сказал, что получил урок на всю жизнь

Московский футбольный клуб "Спартак" применил дисциплинарные санкции в отношении своего полузащитника Аяза Гулиева, который избил пешехода на улице Краснопрудная в Москве. Сам футболист публично извинился за свое поведение и перед пострадавшим, и перед фанатами "красно-белых". 

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Руководство "Спартака" изучило все обстоятельства произошедшего и решило применить к своему игроку "строгие дисциплинарные санкции". В чем именно заключается наказание, в команде не уточнили. 

"Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым", - говорится на сайте "Спартака". 

Там же опубликовали покаянное заявление Аяза Гулиева, который попросил прощения у пострадавшего, а также у "Спартака" и его болельщиков. "Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!" – признал футболист, добавив, что родной клуб воспитывал в нем "совсем другие принципы". 

Как сообщалось 11 апреля, Аяз Гулиев за рулем своего Mercedes проехал на красный сигнал светофора и задел на пешеходном переходе 29-летнего филолога из США. Футболист выскочил из машины и так напугал американца, что тот пустился наутек. Спортсмен догнал пешехода и сломал ему нос. 

Гулиев сказал полицейским, что он вышел из себя из-за того, что пешеход якобы ударил его машину. Когда у футболиста забрали права, он извинился перед американцем и предложил компенсировать его траты на медицинскую помощь. В итоге пострадавший написал заявление о том, что у него нет претензий к игроку "Спартака". 

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