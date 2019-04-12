СК объявил в розыск экс-министра обороны Украины Гриценко

Он обвиняется в призывах к терроризму

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко и требует его заочного ареста. С такой просьбой следователи обратились в Басманный суд столицы.

Гриценко обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева, ему заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет".