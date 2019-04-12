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СК объявил в розыск экс-министра обороны Украины Гриценко

11:11
  • пятница
  • 12 апреля 2019

Он обвиняется в призывах к терроризму

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко и требует его заочного ареста. С такой просьбой следователи обратились в Басманный суд столицы.

Гриценко обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева, ему заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет".

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